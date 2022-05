Folha continua na equipa B e vai renovar contrato com o FC Porto

Folha orientou o FC Porto em 2016/17 e 2017/18, saiu para o Portimonense e regressou aos portistas em 2020, cumprindo as duas últimas épocas ao serviço dos bês.

António Folha vai continuar no comando técnico da equipa B e em breve deverá ser oficializada a renovação do contrato com o FC Porto. De acordo com o que O JOGO apurou, a saída do técnico nunca foi tema no Olival até porque desde dezembro que existe um acordo entre Pinto da Costa e Folha para a continuidade deste, independentemente dos resultados que a equipa B tivesse no resto da temporada.

A conversa entre os dois aconteceu no hospital no dia a seguir a Folha ter sido operado a um aneurisma cerebral, que lhe foi detetado após uma forte dor de cabeça e que o afastou várias semanas do comando técnico da formação secundária.

O presidente portista disse mesmo a António Folha que a renovação de contrato estava apenas pendente da sua (do treinador) vontade. Agora, falta apenas passar ao papel.

O FC Porto B, recorde-se, terminou numa posição tranquila (10º) a Liga SABSEG.