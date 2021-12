Folha agradece "competência e gentileza" dos profissionais de saúde do hospital de Santo António

António Folha foi submetido a uma intervenção cirúrgica devido a um aneurisma cerebral.

António Folha deixou uma mensagem de "profundo agradecimento" aos profissionais de saúde do hospital de Santo António, no Porto, por toda a "competência e gentileza" durante o tempo em que o treinador do FC Porto B esteve aos cuidados daquela unidade hospitalar.

"A todos os profissionais de saúde do hospital de Santo António do serviço de urgência do serviço de neurorradiologia do bloco operatório, do serviço de anestesia e ao serviço de neurocirurgia, o meu profundo agradecimento por toda a vossa competência e gentileza para comigo. O meu muito obrigado", escreveu, no Instagram.

O técnico foi submetido a uma intervenção cirúrgica devido a um aneurisma cerebral. A operação correu bem e Folha teve alta hospitalar ao quinto dia, estando já em casa a recuperar. Após estar totalmente recuperado, poderá retomar a atividade ao serviço dos azuis e brancos.

Refira-se que o treinador falhou a receção ao Académico de Viseu - vitória por 1-0 - e também não estará presente no jogo contra o Penafiel, marcado para as 14h30 de quinta-feira.