Rúben Neves teve de ser convencido por Nuno Espírito Santo a trocar o FC Porto pelos Wolves.

Em entrevista à Sky Sports, Rúben Neves falou sobre o processo de saída do FC Porto, a influência de Nuno Espírito Santo, mas também sobre os tempos passados nas camadas jovens dos portistas.

"Nunca pensei chegar ao nível onde estou. Só queria jogar com os meus amigos aos oito anos. Claro que no FC Porto, queres ganhar todos os jogos, mas até aos 12 só pensava em aproveitar e melhorar", referiu antes de falar da saída, por 16 milhões de euros, para o Wolverhampton. "Foi uma decisão difícil porque era jogador do FC Porto, estava no meu país e estava a jogar na Champions. Mas na minha última época, não estava a jogar tanto, por isso precisava de pensar sobre mim e sobre a minha carreira. Quando falei com o Wolves, gostei muito do projeto", explicou.

A mudança para Inglaterra, porém, só aconteceu devido à influência de Nuno Espírito Santo, na altura acabado de ser contratado pelos ingleses. "Ele foi um grande fator. Foi o meu último treinador no FC Porto e chamou-me para me dizer que queria que fosse com ele. Ele é uma pessoa muito relaxada que não fala muito fora do campo, mas está sempre a pensar no amanhã e no que pode fazer para ajudar a equipa."