"Foi um sentimento um pouco estranho quando saiu o FC Porto na Champions"

Danilo, lateral brasileiro da Juventus que já representou os dragões, fala sobre o reencontro que se avizinha com o clube azul e branco.

Foi em 2012 que Danilo, então um jovem talento do futebol brasileiro, deu o salto para a Europa, quando o FC Porto avançou para a sua contratação ao Santos.

O lateral fez quatro épocas de dragão ao peito e deixou marca no clube azul e branco. Em 2015 deu o salto para o Real Madrid e, após a passagem pela capital espanhola, representou Manchester City e a Juventus, que representa atualmente.

Ainda este mês, no dia 17, Danilo vai reencontrar o FC Porto na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões - a segunda mão está marcada para 9 de março - e, em entrevista ao canal TNT, do Brasil, admitiu estar com um sentimento estranho por defrontar um clube que tanto lhe diz.

"Confesso que foi um sentimento um pouco estranho [quando saiu o FC Porto no sorteio] e penso que será até ao pontapé de saída. Tive uma história muito boa com o FC Porto. Foram quatro anos e eu identifiquei-me muito com o clube, com a cidade. Até tenho lá uma casa", contou o internacional canarinho, que garante estar a atravessar o "melhor momento da carreira":

"Este é o melhor momento da minha carreira. É a época em que estou a ter mais continuidade desde que deixei o FC Porto, era isto que procurava. Estou muito feliz. Quero jogar e não preciso de descansar", assinalou Danilo, que leva 25 jogos realizados em 2020/21, além de um golo apontado.