Declarações de Galeno após o triunfo (2-0) do FC Porto frente ao Bayer Leverkusen, na terceira jornada da Champions.

Análise: "Já sabíamos que não ia ser um jogo fácil e que e tínhamos de estar ligados até aos 90 minutos e estou aqui para ajudar. No banco ou de início, vou dar sempre o meu máximo. Foi uma noite de sonho e estou muito feliz por ter ajudado a equipa, que é o mais importante."

O que pediu Sérgio Conceição: "Pede para estar bem, quem está no banco é sempre para ajudar e o que ele pede a cada jogador que está no banco é o máximo e é isso que eu vou fazer em todos os jogos. isso é o mais importante."

Decisivo na vitória: "Sabíamos que não ia ser um jogo fácil e quem estava ali no banco tinha de estar ligado para ajudar. Foi o que aconteceu. Fiz o que o míster pediu para ajudar a equipa até ao final do jogo. Vou dar sempre o meu máximo para ajudar o FC Porto".

Momento frenético no fim da primeira parte: "Foi penálti. Estava a aquecer e vi. Mas temos um grande guarda-redes, o Diogo. Ele foi feliz e defendeu a grande penalidade, que foi muito importante para a nossa vitória. Agora é dar continuidade, porque não tem nada ganho. Agora é pensar no próximo jogo".

Decisivo ganhar: "Sabemos da nossa capacidade. Temos um grande grupo e agora é pensar no próximo jogo, porque o da Champions já passou. Temos de nos manter focados e pegar no grande trabalho que fizemos hoje e colocar no próximo, que é muito importante".

Golo: "É um sonho de menino. Quando joguei pela primeira vez, disse à minha família que estava a realizar um sonho e hoje estou a realizar mais um, apontando um golo na Champions, no Dragão, com a presença dos adeptos. Isso foi muito importante na minha vida. Vai ficar marcado na minha carreira."

Futuro no grupo: "Vamos dar tudo no nosso grupo. Temos tudo para passar."