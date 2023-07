"Foi com Sérgio Conceição que eu mais estive em alta na minha carreira"

Alex Telles não esquece o contributo do treinador do FC Porto.

Alex Telles concedeu esta segunda-feira uma entrevista no podcast "Denílson Show", do antigo internacional brasileiro, e foi desafiado a eleger o melhor treinador estrangeiro que já teve na carreira.

"Vou falar dos mais marcantes, que são dois. O Roberto Mancini, na transição que tive entre Brasil e Europa, que foi fundamental na adaptação ao futebol intenso, a essa questão tática e, obviamente, não posso deixar de falar do Sérgio Conceição, do FC Porto, porque foi o momento em que eu mais estive em alta na minha carreira a nível de números. Era alguém que confiava e apostava muito no meu potencial. A nível de trabalho, foram os dois treinadores que mais conseguiram tirar proveito da minha qualidade. Foram os treinadores estrangeiros mais marcantes da minha carreira", afirmou o lateral que passou pelo Inter e FC Porto, estando atualmente nos quadros do Manchester United.

Telles abordou ainda o tema em torno do selecionador brasileiro, com Ancelotti apontado ao cargo a partir de 2024. "Primeiro há que falar no nome, quem sou eu para falar na qualidade dele... Esperamos nomes de alto nível na seleção brasileira, como ele. Hoje fala-se muito de treinadores estrangeiros, mas o futebol está muito nivelado, está tudo muito mais moderno. Sendo a seleção, é preciso ir buscar um nome mais alto, acho que o Brasil nunca teve um treinador que não fosse brasileiro. Sendo alguém que não é brasileiro, vai chamar a atenção, mas, ao mesmo tempo e olhando para a história dele, ficamos confortáveis. Temos de estar disponíveis para dar o melhor, tendo treinador ou não. Claro que o treinador faz a diferença, mas, se demorar um ano, temos jogadores experientes", vincou.