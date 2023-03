Flamengo, árabes e cataris "chamam" por Uribe, em final de contrato com o FC Porto

Negociações para a renovação de contrato com o FC Porto estão paradas e começam a surgir interessados. Pretensões salariais do médio superam a fasquia dos 2,5 M€ por época, verba acima do que os azuis e brancos podem pagar e que o América não é capaz de atingir.

O processo de renovação de Uribe com o FC Porto não ata nem desata e tem permitido o aparecimento de interessados em países onde o dinheiro está longe de ser uma preocupação.

De acordo com informações recolhidas por O JOGO, clubes da Arábia Saudita e também do Catar estão atentos à situação do colombiano e já tentaram saber as condições necessárias para o convencer a rumar ao Médio Oriente se optar por deixar os azuis e brancos no próximo defeso.