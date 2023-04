Clube azul e branco refere que a Revolução dos Cravos "virou tudo ao contrário, inclusive o futebol". Desde aí, a cidade do Porto, por intermédio do FC Porto, venceu mais títulos nacionais do que Lisboa, salientam os dragões.

O FC Porto assinalou o Dia da Liberdade, que se comemora esta terça-feira, 25 de abril, e deixou uma "bicada" aos rivais lisboetas, dizendo que "finda a ditadura, o Porto supera Lisboa no total de títulos nacionais e é a única cidade portuguesa com títulos internacionais conquistados em democracia."

"A revolução que arrancou há 49 anos virou tudo ao contrário. Inclusive o futebol. Entre 1933 e 1974 os emblemas da capital venceram nove em cada dez campeonatos. Finda a ditadura, o Porto supera Lisboa no total de títulos nacionais e é a única cidade portuguesa com títulos internacionais conquistados em democracia. Sete, mais precisamente", lê-se na newsletter Dragões Diário, que hoje também comemora o aniversário.

"Não por acaso, 25 de abril é também a data de nascimento da revista Dragões. Lançada pela primeira vez em 1985, a publicação oficial do FC Porto cumpriu uma promessa eleitoral de Jorge Nuno Pinto da Costa e, aos 38 anos, soma 65 troféus futebolísticos relatados em 437 edições mensais. Está de parabéns", escrevem os dragões.