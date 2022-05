Final da Taça: venda de bilhetes prossegue no Dragão esta quarta-feira

Longas filas no Dragão para a compra de bilhetes para o Jamor

Ainda há ingressos disponíveis, mas apenas para sócios.

Apesar das longas filas que se formaram esta terça-feira no Estádio do Dragão, tendo em vista a compra de ingressos para a final da Taça de Portugal, ainda há bilhetes disponíveis para o encontro com o Tondela.

A venda prossegue esta quarta-feira, apenas para sócios, e apenas no sábado, no caso de ainda sobrarem, serão vendidas entradas para o público.

FC Porto e Tondela tiveram direito a cerca de 12 mil ingressos cada um. No caso dos beirões, a venda ao público só acontecerá no dia 16, sendo expectável que muitos adeptos dos azuis e brancos, da região e não só, se desloquem ao Estádio João Cardoso para tentar garantir um lugar no Jamor.