Fim da maldição do FC Porto na Taça da Liga dá trono a Sérgio Conceição

Sérgio Conceição com a mira na Taça da Liga

Conceição tem no currículo três campeonatos, duas Taças de Portugal e três Supertaças, o mesmo número de troféus de Artur Jorge pelo FC Porto.

Recorde atrás de recorde, Sérgio Conceição já assegurou um lugar de destaque na história do FC Porto e esta semana tem a oportunidade de escrever mais uma página dourada nesta ligação que começou no verão de 2017.

Para isso terá, primeiro, de ultrapassar o Ac. Viseu e, depois, de quebrar a malapata na Taça da Liga, a única prova que lhe falta no currículo e que também ainda não figura no museu do clube.