Filho de Ricardo Quaresma integra escalões de formação do FC Porto

Tem o mesmo nome do pai e tentará seguir as pisadas do internacional português, que deixou saudades no clube.

Ricardo Quaresma, filho do internacional português que atualmente alinha no Vitória de Guimarães, passou a integrar os escalões de formação do FC Porto.

O jovem de oito anos, que esteve no Sporting, parte assim para uma aventura onde, certamente, tentará seguir os passos do pai no clube azul e branco.

Quaresma, recorde-se, representou os dragões em duas ocasiões: entre 2004/05 e 2007/08, regressando em 2013/14 para outras duas temporadas de FC Porto.