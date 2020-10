Filho de Quaresma assinou pelo FC Porto e o pai já deixou mensagem

Quaresma e os filhos no Estádio do Dragão

Ricardo Quaresma viu o filho, com o mesmo nome, assinar pelos azuis e brancos.

Depois do pai, o filho: Ricardo Quaresma - o mais novo - vai atuar nos escalões de formação do FC Porto e, este sábado, o extremo que está ao serviço do Vitória de Guimarães deixou uma mensagem nas redes sociais a esse propósito:

"Parabéns filho. Agora desfruta do futebol, do talento que Deus te deu e do clube", escreveu o internacional português, de 37 anos, no Instagram.

De recordar que Quaresma, o pai, representou o FC Porto em duas ocasiões distintas: a primeira entre 2004 e 2008 e a segunda entre 2014 e 2015.