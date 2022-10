Filho de Gerrard vai aos treinos com equipamento do FC Porto

Steven Gerrard partilhou uma fotografia com o filho, que vestia o equipamento do FC Porto.

O filho de Steven Gerrard é fã do FC Porto. Numa fotografia partilhada pelo treinador do Aston Villa na rede social Instagram, vê-se a criança equipada com as cores dos dragões. "Footy practice [treinos de futebol]", escreveu o antigo futebolista a acompanhar a imagem.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Steven Gerrard (@stevengerrard)

E esta não é a primeira vez que Lio Gerrard aparece publicamente com um equipamento dos azuis e brancos. Em agosto de 2020, o antigo médio do Liverpool, entre outros, partilhou uma fotografia do jovem com outro equipamento do FC Porto.