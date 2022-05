Fila extensa no Dragão para a compra de bilhetes para a final da Taça de Portugal

Bilhetes para o encontro entre FC Porto e Tondela foram colocados à venda esta terça-feira.

Os bilhetes para a final da Taça de Portugal foram colocados à venda esta terça-feira e a procura tem sido muita. No Estádio do Dragão, as filas são extensas, prolongando-se para lá do Museu do clube.

A corrida pelos bilhetes para o jogo entre FC Porto e Tondela - cada clube teve direito a cerca de 12 mil bilhetes - também está a decorrer através do site da Federação Portuguesa de Futebol, onde a espera é de mais de uma hora.

FC Porto e Tondela defrontam-se na final da Taça de Portugal a 22 de maio, num jogo agendado para as 17h15 no Estádio Nacional do Jamor.