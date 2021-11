Figura do Milan avisa: "O FC Porto nunca é um adversário fácil"

O Milan defronta o FC Porto esta quarta-feira e Baresi avisa para a qualidade dos dragões.

Figura do Milan, clube que representou como jogador de 1977 a 1997, Franco Baresi, antigo defesa-central, alertou para as dificuldades que os portistas normalmente criam aos rossoneri. Fala, inclusive, por experiência própria.

"O FC Porto nunca é um adversário fácil. São muito complicados de defrontar e com jogadores de qualidade. Devemos ter cuidado, até porque sofremos sempre com eles no passado", recordou em entrevista aos meios de comunicação do Milan, elogiando o crescimento que a equipa teve desde que Stefano Pioli chegou ao clube, em 2019.