"Maio deu-nos alguns potenciais candidatos ao prémio Puskás", escreveu esta quinta-feira a FIFA nas redes sociais, destacando o golo de Otávio, jogador do FC Porto, no triunfo frente ao Famalicão (3-2), nas meias-finais da Taça de Portugal, no Estádio do Dragão. Recorde aqui o momento de inspiração do internacional português:

O destaque da FIFA: