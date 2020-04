FIFA 20: Fábio Silva decide com Fábio Silva e um golo de ouro

A representar o FC Porto, Fábio Silva venceu Serge Aurier, do Tottenham, e segue em frente na "Stay and Play Cup".

Após um empate 2-2, Fábio Silva decidiu a partida frente a Serge Aurier, do Tottenham, com um golo de ouro marcado pelo avatar do próprio avançado do FC Porto. O português segue agora para os quartos de final do torneio de FIFA 20 "Stay and Play Cup", onde espera pelo adversário que ficará decidido no jogo entre Ajax (Dest) e Copenhaga (Daramy).

De referir que no tempo regulamentar o avatar de Marega marcou os dois golos dos dragões.

No final da partida, o jovem de 17 anos falou com os moderadores do torneio sobre a vitória. "Foi um bom jogo e ganhei. Foi um prazer jogar contra o Aurier, porque é um jogador de bom nível. Agora é desfrutar da vitória e seguir para o próximo jogo", referiu.

"Foi um jogo que comecei a ganhar, mas permiti ao Aurier empatar com um erro do guarda-redes. Mas depois continuei a jogar e marquei novamente. Estou muito feliz. Ganhar o torneio? Vamos passo a passo", acrescentou.

Na sexta-feira entra em jogo o português João Félix em representação do Atlético de Madrid. O adversário do número 7 dos colchoneros é Bruno Guimarães, médio do Lyon.

Siga tudo em direto AQUI .