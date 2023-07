Fidelidade comprovada: Sérgio Conceição inicia sétima época no FC Porto num registo sem igual

Fran Navarro será o único reforço no dia em que Conceição inicia a sétima época no Dragão. Em Portugal, na atualidade, não há reinado mais longo e na Europa são raros; Será a quarta temporada de Sérgio em que o FC Porto apresenta, pelo menos, um reforço no primeiro dia. No entanto, o grosso costuma chegar mais tarde. Prioridade vai para um lateral-direito e dois médios.

O portão do centro de treinos do Olival volta a abrir-se hoje, bem cedo pela manhã, para o arranque de mais uma temporada do FC Porto. Será a sétima consecutiva com Sérgio Conceição como treinador, no rescaldo de outro defeso em que foi muito assediado por clubes mais endinheirados (Al Hilal e PSG). No entanto, o técnico deu novo sinal de fidelidade ao projeto, prolongando uma estadia no clube que começa a ganhar contornos de históricos em Portugal.

Se nos registos portistas não há outro que tenha ficado tanto tempo no banco, só Paco Fortes, que esteve 11 temporadas no Farense, o supera na globalidade do futebol português.