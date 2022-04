"Festejo mostrou que Pepe ainda tem muita fome de bola, é como se tivesse 20 anos"

Estreou-se a marcar esta época e pode juntar mais dois títulos ao museu pessoal. Jorge Soares "batizou-o" no Marítimo e, a O JOGO, recorda o "moleque" que "parece ainda ter vinte anos"

O golo apontado ao Portimonense levou Pepe a correr na direção do banco para, com colegas e equipa técnica, celebrar a primeira vez que marcou esta época. Seguiu-se um abraço a Sérgio Conceição e, aos olhos de quem acompanhou os primeiros passos do central no futebol profissional, as imagens comprovam que os 20 anos volvidos desde então não diminuíram o apetite pela vitória.