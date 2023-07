Esta iniciativa já tinha sido promovida no ano passado e permite, ao agregar tudo numa só mega sessão, evitando que o plantel tenha de quebrar as rotinas noutras ocasiões.

Entre os dois treinos de desta sexta-feira, o plantel do FC Porto deslocou-se a um armazém em Gaia para uma sessão fotográfica e de vídeo, colmatando de uma só vez todas as necessidades internas e regulamentares para a temporada a estes dois níveis. Jogadores e equipa técnica do FC Porto passaram por dez espaços montados com distintos cenários para a recolha de imagens que servirão, por exemplo, para a apresentação dos onze a cada jogo, para os detentores dos direitos de transmissão dos jogos usarem ou para compromissos comerciais.

Num ambiente descontraído, em que não faltaram as mascotes Draco e Viena e que teve um DJ a colocar música, foram recolhidos dois terabytes de informação para serem usados ao longo da época. Esta iniciativa, refira-se, já tinha sido promovida no ano passado e permite, ao agregar tudo numa só mega sessão, evitando que o plantel tenha de quebrar as rotinas noutras ocasiões.