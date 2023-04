"Fernando Santos já está mal-humorado de manhã, expulsou-me do treino várias vezes"

Deco revela que Fernando Santos foi o treinador mais importante que teve por tudo o que lhe ensinou.

Deco participou no programa "Resenha", da ESPN Brasil, e foi desafiado a escolher o treinador que mais o marcou. E foi Fernando Santos, o primeiro técnico do internacional português no FC Porto.

"O treinador da minha vida é o Fernando Santos, o meu primeiro treinador no FC Porto. Eu vinha do Alverca e do Brasil, e tinha uma mentalidade de me divertir muito em campo, com dribles. O meu ídolo era o Djalminha, eu só pensava no jogo como diversão e alegria. E funcionava, tanto que me destaquei no Alverca, fui dos melhores jogadores da segunda divisão, a equipa subiu à I. Mas o Fernando Santos é bruto, de manhã já está mal-humorado. Expulsou-me do treino várias vezes. E é dos meus melhores amigos no futebol. Foi uma pessoa que me ensinou muito do jogo. Para mim, com 19 anos, aprender tudo o que aprendi com ele foi o que me deu as bases para o resto da carreira", explicou o 'mágico'.