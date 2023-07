ENTREVISTA, PARTE V - Em entrevista a O JOGO, o administrador financeiro da SAD do FC Porto afirma que foi mal interpretado quando disse que o sucesso desportivo tinha de acompanhar o financeiro e procurou explicar-se, garantindo que a relação com Conceição não saiu beliscada.

Como viu as críticas públicas que lhe foram feitas nos últimos tempos?

-Houve comentários justos e injustos relativamente ao FC Porto ficar numa situação débil e, depois, como o responsável das finanças é o arauto das más notícias, normalmente é ele que diz se podes vender, que não podes comprar, que é preciso reduzir às despesas mensais... É o indivíduo que traz notícias positivas para o clube, mas negativas para quem as tem de cumprir e é estranhíssimo que muitos desses comentadores - creio que isso acontece por ignorância ou má-fé - venham dizer que eu é que vendo e compro jogadores, que decido tudo na SAD e que os meus parceiros não estão aqui a fazer nada. Com um presidente como o que o FC Porto tem, com a equipa que nós temos, eu é que decido quando se vende ou se compra? Só por má-fé se pode dizer isto. Existe um corpo colegial, uma administração e devo dizer que, em todos os anos em que estou no FC Porto, não me lembro, o que significa que não aconteceu, de alguma vez termos tomado uma decisão importante que não fosse por consenso. Nunca o presidente quis e nós não concordámos ou eu votei contra por não me parecer ser um bom caminho. Sempre houve entendimento. Quando há sucesso, com certeza que é fundamentalmente do presidente, que tem uma experiência e sabedoria imprescindíveis para a gestão de uma casa como esta, mas quando as coisas não correm tão bem temos o hábito de partilhar as responsabilidades.

Considera que foi mal interpretado quando afirmou que o sucesso desportivo teria de acompanhar o financeiro?

-Claro que sim. Não vamos deixar a culpa nos jornalistas, mas no comunicador. O que se procurava dizer é que já tínhamos conseguido ali uma vitória, que foi o empréstimo obrigacionista para além do limite. Foi o primeiro "campeonato" ganho e que era importante que esta época [23/24] acontecesse o mesmo em campo, que entrássemos a ganhar e conseguíssemos atingir os objetivos. E vamos conseguir. Este ano é importantíssimo para o FC Porto e vamos conseguir.

Em consequência disso, sofreu alguma erosão a sua relação com Sérgio Conceição?

-De maneira nenhuma. Tenho excelentes relações com o treinador e ele não merece outra coisa.