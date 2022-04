Fernando Gomes, o eterno "bibota", está de luto pela morte do pai

Antigo avançado deixou uma mensagem nas redes sociais esta terça-feira.

Fernando Gomes, vice-presidente para a área da formação do FC Porto, está de luto pela morte do pai. O "bibota", como é conhecido, deixou esta terça-feira uma mensagem nas redes sociais.

"Partiu hoje com 88 anos o meu pai. Paz à sua Alma. Ficam as memórias. Eternamente grato pai", escreveu o antigo avançado, com uma imagem onde surge ao lado do progenitor.