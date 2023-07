Fernando Gomes: "Não há qualquer risco de o FC Porto entrar em fair-play financeiro"

ENTREVISTA, PARTE I - Em exclusivo a O JOGO, o administrador financeiro garante que o FC Porto não vai entrar em incumprimento com a UEFA; CFO assume que o exercício de 22/23 vai ser negativo, mas sem qualquer consequência para o clube. Mesmo sem vendas, garante que é possível investir no plantel, recorrendo à banca.

Fernando Gomes, administrador da SAD portista, recebeu O JOGO no Dragão para explicar em que estado estão as contas do clube depois de ter dito que era imperativo vender até ao final do mês passado. A estratégia não mudou e para evitar pagar juros altos aos bancos continua a ser preciso fazer mais-valias.

Em que estado está a saúde financeira da SAD?

-Está de molde a termos cuidado e preocupação. A partir do momento em que se fechou o exercício anterior sem ter resultados positivos, e não sabemos a dimensão do resultado negativo - mas será negativo -, isso significa preocupação. Nas duas épocas anteriores tivemos resultados positivos de cerca de 42 M€, à volta de 20 milhões de euros num e 21 e tal noutro e este ano vamos dar prejuízo por razões que eram óbvias. A seu tempo anunciámos que se não vendêssemos até 30 de junho o resultado seria negativo.