Fernando Gomes: "Logo no primeiro dia de subscrição atingimos 36 milhões de euros"

Declarações de Fernando Gomes, administrador da SAD do FC Porto, durante a apresentação dos resultados do empréstimo obrigacionista que rendeu 55 milhões de euros

Sobre o Empréstimo Obrigacionista: "Foi um sucesso, como têm sido todas as anteriores. O FC Porto tem já uma longa experiência no lançamento de ofertas aos pequenos investidores. Eles é que responderam, mais uma vez, a este nosso apelo para financiarem o FC Porto."

O que vai o FC Porto fazer com os 55 milhões: "A preocupação principal era atingir 40 M€ para pagar um empréstimo obrigacionista em curso que se vence em novembro deste ano. Com a operação de troca, era dar aos acionistas a oportunidade de melhorarem a taxa de juro, o que falta, os 22 M€ será para pagar em novembro. O resultado desta operação seria integralmente, numa primeira linha, para pagar o empréstimo que se vence em novembro. E para que não haja perante os investidores qualquer hesitação, estes meios financeiros serão depositados até novembro para pagar aos investidores que vieram connosco desde 2021.

Quem subscreveu: "Logo no primeiro dia de subscrição atingimos 36 milhões de euros. Entendemos que tínhamos aqui uma oportunidade de financiar a tesouraria do FC Porto, num momento sempre delicado, final da época. Saídas, renovações, contratações, é sempre um momento de pressão financeira. Com estes 15 milhões poderemos financiar atividade corrente no FC Porto. Continuaremos no mercado para dizer que temos aqui um pequeno conjunto de investidores que são habituais. Nem são, fundamentalmente, adeptos do FC Porto que subscrevem as obrigações."

