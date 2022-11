"Fernando Gomes foi uma figura maior do que o futebol mas, sobretudo, um cavalheiro"

Redação com Lusa

O antigo avançado internacional português Fernando Gomes, vencedor de duas Botas de Ouro e melhor marcador da história do FC Porto, morreu este sábado aos 66 anos.

O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Pedro Proença, lamentou este sábado a morte do antigo avançado internacional português Fernando Gomes, lembrando "o extraordinário jogador" e "cavalheiro".

"Foi com profunda consternação que tomámos conhecimento da morte de Fernando Gomes, o Bibota de Ouro. Fernando Gomes foi uma figura maior do que o Futebol, um extraordinário jogador, mas, sobretudo, um cavalheiro que marcou a vida de quem privou com ele", lembrou Pedro Proença, em mensagem divulgada na sua conta na rede social Facebook.

O presidente da Liga endereçou ainda as mais sentidas condolências à família do antigo avançado e ao FC Porto, bem como aos seus adeptos, em seu nome pessoal, mas também da Liga, o organismo profissional do futebol português.

"O Futebol Português perde um dos seus maiores embaixadores, alguém que nos sensibilizou dentro e fora do campo. Ficarão as melhores recordações de Fernando Gomes", disse ainda Pedro Proença.

A morte de Fernando Gomes, aos 66 anos, devido a doença prolongada, foi hoje comunicada pelo FC Porto, clube em que o avançado jogou desde os escalões de formação e que representou em 13 épocas no escalão principal.