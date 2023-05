Fernando Gomes e a Operação Penálti: "Este ruído tem muito pouco a ver com o FC Porto"

Fernando Gomes, administrador da SAD do FC Porto, abordou no Porto Canal o envolvimento do clube portista na Operação Penálti

Fernando Gomes, administrador da SAD do FC Porto, esteve esta sexta-feira no Porto Canal a falar, essencialmente, do empréstimo obrigacionista lançado pelos azuis e brancos na terça-feira.

Questionado sobre a influência que a Operação Penálti e buscas pode ter na confiança dos investidores, disse: "Este ruído tem muito pouco a ver com o FC Porto. A incursão das autoridades tributárias tem muito fundamentalmente a ver com questões entre agentes e jogadores que terão, segundo a AT, de alguma maneira, não cumprido com as suas declarações corretas no IRS e procedido a alguma fuga. Vieram ao FC Porto porque é lá estão os contratos, foram pedir cópias para fazer verificação", explicou.

Questionado se, nesse sentido, o FC Porto nada tinha que ver que a investigação, afirmou: "Apesar de tudo, sim. Uma coisa liminar e residual, mas tem. O FC Porto liquida IVA e quando tem excessos de IVA e exige a devolução por parte do Ministério das Finanças. E ficou encravado durante um tempo uma devolução que não nos fizeram no valor de três milhões de euros. Estávamos intrigados. Eram referentes a algumas situações entre agentes, jogadores e o FC Porto, em que eles consideravam que o IVA nao foi corretamente liquidado pelas entidades. Vão verificar que o FC Porto não faz coisas que não sejam rigorosíssima e estritamente legais. Fumo. Não passa disso em relação ao FC Porto. Investidores podem estar seguros", concluiu,