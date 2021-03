Fernando Gomes e a aposta do FC Porto perdida para a pandemia: "É a idade de ouro"

Declarações de Fernando Gomes, vice-presidente e responsável pela formação do FC Porto, no programa "Retratos do novo mundo" da FC PortoTV

Os efeitos da pandemia: "Nunca imaginei que passado todo este tempo estivéssemos ainda pior. Na altura, tinha mas esperança de que as coisas não fossem tão negativas, mas a realidade é esta é com esta realidade que temos de viver."

A aposta da formação em risco: "Vai ter repercussões bastante negativas, ou pode ter. É uma pena porque o nosso presidente tinha uma grande aposta na formação para esta época e há um ano e meio que não competimos e há um mês e meio que não treinamos. A competição é a maior motivação dos jovens futebolistas e o melhor meio de avaliação da sua evolução. Estamos numa situação difícil, podemos ter jogadores, os mais velhos, a acabar a formação sem fazer um jogo durante um ano e meio."

"Temos conhecimento que no futebol, e noutras modalidades, tem havido muitos abandonos na formação e no FC Porto não temos conhecimento de nenhum caso até ao momento"

Perder talentos: "Como é que vamos gerir esta questão? Por outro lado, podemos correr o risco de perdermos gerações de talento. Tudo faremos para que isso não aconteça. No entanto, vai ser bastante difícil porque a idade destes miúdos é a idade de ouro da aprendizagem do futebol e eles vão perder esse tempo e sem retorno. Por muito que possamos fazer, vai ser difícil, repito, impedir que gerações de talento se possam perder."

Saudades: "Estamos todos com saudades porque esta é a nossa paixão e ficamos privados daquilo que mais gostamos, mas continuamos todos a trabalhar no sentido de que tudo isto passe e nós possamos minorar todas as dificuldades."

Metas e planos: "Tem sido importante estabelecer metas e planos de desenvolvimento em todas as vertentes - física, técnica, tática e psicológica - para minorar as perdas. Todo o nosso staff tem tido um papel central na criação de estímulos, quer a nível individual quer de grupo. Porque não podemos jogar nem treinar, estamos a ter formações de treino online, inclusive ao nível psicológico e de nutrição. E temos tido conversas com todos os miúdos para os mantermos ligados ao clube, procurando dar uma palavra de conforto e de motivação."

