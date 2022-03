Fernando Andrade: o peso a mais e um desafio lançado a Pinto da Costa

Avançado brasileiro recordou algumas histórias ao programa "Azul Porto".

Fernando Andrade foi contratado em janeiro de 2019 e não esconde que se apresentou com peso a mais, conforme contou ao programa "Azul Porto", do Porto Canal. "A percentagem de gordura era de 13, mais do que a do Iker, que era quem tinha mais na altura. Lembro que fomos para o treino, o primeiro, e fui ter com o Iker a querer fazer intimidade... perguntei pelo percentual dele, e ele: "O quê? Quantas casas tenho?" Deixei-o lá a falar sozinho. Levei uma dura do míster, foi só salada a partir daí e nuns 20 dias fiquei seco", recordou entre sorrisos.

Depois, mais uma história: "Estava há dois anos a pedir um cartão de crédito no Santa Clara e numa semana no FC Porto já tinha o cartão dourado".

O primeiro encontro com Pinto da Costa também foi inesquecível. "Perguntei ao presidente, que na altura tinha 81 anos, se trocaria os 81 por 18 com uma condição: apagava tudo o que ganhou. Ele disse que sim, que trocaria. "Então e o que você ganhou?" Ele disse que ganharia tudo de novo."