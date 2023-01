Fernando Andrade convocado para o Marítimo-FC Porto

Fernando Andrade foi convocado pela primeira vez por Sérgio Conceição esta temporada

Ao 34º jogo da temporada e no última dia do mercado de inverno, Fernando Andrade estreia-se, pelo menos de forma oficial, nos convocados do FC Porto. O brasileiro foi chamado por Sérgio Conceição para o encontro de amanhã (19h00) com o Marítimo, depois de meia época em que se limitou a treinar e a ver os jogos na bancada ou pela televisão. Um sinal claro de que o treinador ainda conta com o avançado, que está em final de contrato com os dragões, razão pela qual não permitiu a sua saída nesta janela de transferências.

A lista completa dos 24 jogadores que viajam para a Madeira é a seguinte: Diogo Costa, Cláudio Ramos e Roko Runje (guarda-redes); Fábio Cardoso, Pepe, David Carmo, Marcano, Matheus Uribe, Mehdi Taremi, Pepê, Zaidu, Galeno, Rodrigo Conceição, Danny Namaso, André Franco, Wendell, João Mário, Otávio, Toni Martínez, Evanilson, Fernando Andrade, Eustáquio, Gonçalo Borges e Bernardo Folha.