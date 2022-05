Fernando Andrade: "FC Porto, não me vejo em outro clube"

Fernando Andrade, do FC Porto, é protagonista de mais um episódio do podcast "WibCast", espaço por onde têm passado diversos futebolistas, muitos deles com ligações ao futebol português

Futuro: "Tenho contrato, adoro o clube, a cidade e pretendo ficar em Portugal mesmo quando o futebol acabar. Não me vejo noutro clube, o meu foco total é aqui no FC Porto e o dia de amanhã...pretendo não responder."

Momento marcante da carreira: "Contrato com o FC Porto."

Golo: "Ao Benfica na meia-final da Taça da Liga."

Ídolo: "O meu pai."

Melhor do mundo na posição: "Neymar."

Final do Mundial de 2022: "Brasil-Portugal, fiz uma simulação e tudo."