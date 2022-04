"Fernando Andrade disse que quer ser campeão? Depende do momento, da necessidade da equipa..."

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, fez este domingo a antevisão à receção ao Santa Clara, um jogo da 28.ª jornada da Liga Bwin (20h15 de segunda-feira).

Está castigado. Como vive o jogo quando não está no banco? "É sempre importante a presença do treinador no banco, mas o trabalho é todo feito durante a semana. Nesse sentido, não há grande diferença entre estar ou não estar. E a comunicação entre mim e a equipa técnica que está no banco é constante. Sobre a forma como vivo o jogo, é sempre de forma apaixonada, seja no banco, na bancada ou em casa. O meu trabalho está metido ali nos 90 minutos de jogo e a minha forma de estar é sempre a mesma."

Disponibilidade de Zaidu e Bruno Costa: "O Zaidu melhorou, o Bruno Costa não está a 100%. Vamos ver até amanhã."

Fernando Andrade [voltou ao FC Porto e foi inscrito em janeiro] disse numa entrevista que quer ser campeão. Pode entrar nas contas? "Tenho outros 20 e tal na equipa B que também querem ser campeões. Depende do momento, da necessidade da equipa, do que fizerem durante a semana. Essa vontade de chegar ao fim e sermos campeões é de toda a gente que trabalha aqui. O Fernando não foge à regra."