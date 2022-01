Fernando Andrade com caminho livre para voltar

Avançado rescindiu contrato que tinha com o Al-Fahya até ao final da temporada

Em Portugal a recuperar de uma lesão grave sofrida em meados de agosto, Fernando Andrade tem caminho livre para ser inscrito pelo FC Porto até ao fecho desta janela de transferências. Ao que O JOGO apurou, o avançado já rescindiu o contrato que o ligava aos árabes do Al-Fahya até ao final da época, detalhe que Sérgio Conceição apontou como obstáculo para um eventual regresso nesta altura.

Fernando Andrade, recorde-se, foi um dos destaques da pré-temporada do FC Porto, na qual fez cinco jogos e um golo. Em agosto acabou por rumar ao Al-Fahya, mas sofreu uma rotura de ligamentos no joelho direito no primeiro jogo pelos árabes e em agosto regressou à Invicta para ser operado. Desde então tem realizado tratamento no Olival, com o departamento clínico dos azuis e brancos.

O avançado, contratado em 2019 ao Santa Clara, tem contrato com os azuis e brancos até 30 de junho de 2023.