"Fenómeno" Carlos Alberto também envia mensagem ao "irmão" Felipe Anderson

Antigo jogador do FC Porto mostrou-se agradado com os elogios do reforço brasileiro e fez questão de lhe desejar sorte e sucesso nesta época.

O FC Porto divulgou, esta quinta-feira, um vídeo do ex-jogador portista e campeão europeu Carlos Alberto no qual envia uma mensagem ao reforço e compatriota "irmão" Felipe Anderson, oriundo do West Ham, de Inglaterra.

"Acabei de ver o vídeo do Felipe Anderson e estou aqui para desejar muita sorte para ele, assim como muito sucesso como eu tive com essa camisola. Desejo as melhoras para o povo, que este momento [pandemia] passe, e que em breve estarei na bancada a bater palmas ao Felipe Anderson", disse Carlos Alberto.

A mensagem do antigo médio brasileiro do FC Porto surge na sequência de um elogio de Felipe Anderson feito ao compatriota em frente a um dos murais dos corredores do Estádio do Dragão, no qual Carlos Alberto está eternizado.

"Esse cara aqui... Fenómeno... Jogou muito aqui, não é?", questionou Felipe Anderson, com um sorriso na cara enquanto apontava para uma fotografia do antigo craque brasileiro, que vestiu a camisola azul e branca entre 2003 e 2004.