Fenerbahçe tem médio referenciado pelo FC Porto na lista de potenciais reforços

Lincoln brilhou com a camisola do Santa Clara

Jesus está atento a Lincoln, médio brasileiro que brilhou em 2021/22 pelo Santa Clara.

As boas exibições de Lincoln conduziram o médio do Santa Clara à lista de jogadores referenciados pelo FC Porto, mas os dragões não são os únicos atentos: relatos da Imprensa turca dão conta do interesse do Fenerbahçe, que recentemente anunciou Jorge Jesus como treinador.

No novo país do antigo treinador de Benfica e Sporting já traçam perfis e análises ao criativo brasileiro, falando mesmo em "alvo surpresa", mas com a ressalva de que o presidente do Fenerbahçe, Ali Koç, aproveitara a apresentação de Jesus para afirmar que o clube tinha entre os alvos "jogadores de que nunca ouviram falar".

Contudo, Lincoln, 23 anos, não seria uma surpresa assim tão grande, uma vez que já alinhou na Turquia, ainda que na segunda divisão. Em 2017/18, o médio assinou pelo Rizespor, emprestado pelo Grémio, e somou dois golos e três assistências em 20 jogos pelo clube que venceu a competição. Gabriel Barbosa e Aleksandar Mitrovic são alguns dos nomes mais reputados associados à lista de desejos de Jorge Jesus, mas o conhecimento do treinador da Liga Bwin explicará facilmente o interesse em Lincoln.

Do lado do FC Porto, tal como O JOGO escrevera, o brasileiro está há um ano e meio a ser observado, mas não é uma prioridade, pelo menos neste momento. Também por entrar no último ano de contrato com os açorianos, Lincoln é visto como uma boa oportunidade de negócio, contudo, a eventual contratação estará sempre dependente das saídas a meio-campo, um setor com excesso de opções. A SAD tem noção das condições para a contratação e, ainda que se possam alterar entretanto, com vários clubes interessados, dificilmente se aproximarão dos 10 milhões de euros da cláusula de rescisão.