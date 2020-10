Fenerbahçe melhora oferta por avançado do FC Porto

Turcos propõem um milhão de euros pela cedência de Zé Luís e cláusula de compra de seis milhões

Com dinheiro no cofre depois da venda de Vedat Muriqi à Lazio por 12 milhões de euros, o Fenerbahçe vai, segundo a Imprensa turca, melhorar a proposta que apresentou ao FC Porto para contratar Zé Luís.

De acordo com o jornal "Fanatik", o clube de Istambul vai sugerir aos portistas receber o internacional cabo-verdiano por empréstimo, negócio pelo qual pagariam um milhão de euros de euros e do qual constaria uma cláusula de compra obrigatória no valor de seis milhões de euros, a pagar no espaço de dois anos.

A soma não atinge os oito milhões de euros desejados pelos dragões, mas aquele periódico escreve que o atual oitavo classificado do campeonato da Turquia está esperançado em fechar a operação até ao fim de semana, uma vez que as inscrições encerram na segunda-feira.

Depois de ter despertado o interesse de clubes árabes e de ter sido associado a Celta de Vigo e Sevilha, Zé Luís tem no Fenerbahçe aquela que, nesta fase, é a melhor hipótese para jogar com a regularidade que deseja. O avançado, recorde-se, foi inscrito pelo FC Porto antes do dérbi com o Boavista, mas não chegou a ser utilizado por Sérgio Conceição.