Chegada de Papiss Cissé afasta Zé Luís da Turquia.

A porta de entrada de Zé Luís no Fenerbahçe está praticamente fechada. Perante as dificuldades e a demora na resolução do dossiê do cabo-verdiano, o clube turco avançou para a aquisição de Papiss Cissé, tendo apresentado o ex-Newcastle durante a tarde de quinta-feira.

O FC Porto vê-se, assim, com um problema para resolver nos últimos dias do mercado, uma vez que a ideia inicial passava pela transferência do avançado ex-Spartak.