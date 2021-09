Fenerbahçe continua ativo no mercado e terá colocado Zaidu debaixo de olho

Mercado turco só encerra no dia 8 e o lateral foi apontado ao clube de Vítor Pereira.

O Fenerbahçe tem estado muito ativo no mercado de transferências, que só fecha no dia 8 na Turquia, e terá colocado Zaidu debaixo de olho. O rumor foi lançado pelo pelo portal "Vole", que deu conta de uma alegada tentativa do clube de Istambul, orientado pelo português Vítor Pereira, de contratar o lateral-esquerdo do FC Porto.

Porém, como foi sendo referido ao longo das últimas semanas, os dragões não estão na disposição de libertar Zaidu, não obstante o arranque de época complicado do nigeriano. O defesa não entrou na ficha de jogo nos últimos dois encontros e ainda viu Wendell chegar para o corredor canhoto, em simultâneo com a adaptação de Marcano à posição.

O lateral, refira-se, foi chamado para os compromissos da Nigéria, mas viu da bancada o triunfo sobre a Libéria, por 2-0.