Felipe Anderson: "Tinha tudo para ser uma noite perfeita, mas sabemos da força do FC Porto na Europa"

Declarações de Felipe Anderson à Sport TV após o Lázio-FC Porto (2-2), partida da segunda mão do play off da Liga dos Campeões

Sobre o jogo: "Foi um noite difícil para nós. Já sabíamos que tínhamos de enfrentar um grande clube e partíamos em desvantagem [da primeira mão]. Entrámos muito bem no jogo, tinha tudo para ser uma noite perfeita... mas sabemos da força do FC Porto na Europa. Temos de aprender com o que errámos e melhorar."

Dicas que deu sobre o FC Porto: "Disse que é uma equipa que defende e ataca toda junta, que variam muito a formação dentro do próprio jogo. Disse que tínhamos de estar concentrados para isso. O míster Conceição promove muita diversidade dentro do jogo."

Um FC Porto diferente do que conheceu, na época passada? "Não. Tem muitos jovens, a maioria eu já conhecia e sabia que têm muita qualidade. O FC Porto é uma grande equipa e tem um grande futuro. Com estes jovens a jogar a nível internacional. Tem um grande futuro."