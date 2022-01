"Felipe Anderson podia ter sido uma mais-valia para o FC Porto"

ENTREVISTA - Jorge Silva, jogador da Lázio, comenta a passagem de Felipe Anderson pelo FC Porto.

Felipe Anderson passou sem sucesso pelo FC Porto, mas brilha na Lázio. Jorge Silva não está admirado com as exibições do brasileiro.

"Estou é surpreendido como é que ele não fez uma época destas no FC Porto. Não sabemos o que se passou, mas com a qualidade que tem podia ter sido uma mais-valia para o FC Porto", declara, certo de que, da parte do extremo "não haverá qualquer sentimento de vingança".

"Acredito é que seja um jogo especial para ele. Pode querer mostrar aquilo que o FC Porto perdeu ou aquilo que ele não conseguiu demonstrar em Portugal, mas não se trata de vingança".