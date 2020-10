Felipe Anderson oficializado: os números com que chega ao FC Porto

Internacional brasileiro chega ao Dragão por empréstimo do West Ham.

O processo contou com avanços e recuos, mas agora é oficial: Felipe Anderson é reforço do FC Porto.

O extremo brasileiro, de 27 anos, junta-se ao plantel de Sérgio Conceição por empréstimo do West Ham, válido por uma temporada.

Com passagens por Santos e Lázio, além do clube londrino, Anderson chega ao FC Porto já com rodagem na presente época: fez cinco jogos pelos "hammers" em 2020/21, nos quais apontou um golo. Em cinco épocas na Lázio, fez 177 jogos, 34 golos e 39 assistências. No verão de 2018, o atleta de 1,75 metros de altura mudou-se para Inglaterra e, desde então, somou 12 golos e outras tantas assistências em 72 partidas.

Felipe Anderson, que vai usar o número 28 no FC Porto, conta com duas internacionalizações A pelo Brasil no currículo.