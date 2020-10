Felipe Anderson já jogou no Dragão e reencontra outro reforço do FC Porto

Extremo brasileiro foi anunciado como reforço do FC Porto no último dia de mercado.

Felipe Anderson, um dos três reforços oficializados pelo FC Porto no último dia do mercado de transferências (Sarr e Grujic foram os outros), já sabe o que é jogar no relvado do Estádio do Dragão.

Não, o internacional brasileiro não o fez contra o FC Porto, mas sim ao serviço da seleção canarinha, num encontro mais ou menos recente que pode ter ficado perdido na memória dos adeptos: Felipe fez parte do encontro de caráter preparatório que o "escrete" disputou a 23 de março de 2019, frente ao Panamá, no estádio portista.

Nesse jogo, Felipe Anderson foi lançado por Tite aos 72 minutos, para o lugar de Arthur - atualmente na Juventus -, numa partida que terminou empatada, 1-1.

E há ainda outro dado curioso em relação ao ingresso do ex-West Ham no FC Porto: no plantel às ordens de Sérgio Conceição, vai reencontrar um antigo companheiro na equipa inglesa. Trata-se de Toni Martínez, que fez parte dos quadros dos "hammers" e também foi contratado nesta janela de mercado pelos dragões, no caso ao Famalicão. Os dois atacantes chegaram a cruzar-se em Londres e o espanhol fez questão de frisar isso mesmo ao comentar uma publicação do FC Porto nas redes sociais sobre a contratação de Anderson.

"Bem-vindo, mano Felipe Anderson! Juntos de novo", escreveu Martínez no Instagram.