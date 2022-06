FC Porto: Zaidu muito cobiçado por dois clubes da Premier League

FC Porto só admite vender por verda a rondar os 25 milhões de euros.

É em Inglaterra que se encontram sediados os clubes mais interessados em Zaidu, que ontem terá aguçado ainda mais o apetite dos pretendentes ao contribuir com uma assistência para a histórica vitória (10-0) da Nigéria em São Tomé e Príncipe.

Segundo o "Daily Star", o lateral-esquerdo é muito desejado por Crystal Palace e Brighton, ao ponto de o treinador do segundo, Graham Potter, ter mostrado abertura para uma venda de Marc Cucurella ao Manchester City.

O nigeriano acabou a última época tremendamente valorizado aos olhos da SAD azul e branca, não só por ter feito o golo que confirmou a conquista do título, frente ao Benfica, mas também pela regularidade exibicional que revelou.

Ainda nenhum dos clubes avançou com uma oferta concreta por Zaidu, mas os portistas só admitem abdicar do dono do lado esquerdo da defesa por uma verba a rondar os 25 milhões de euros.

