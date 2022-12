FC Porto: Zaidu está mais próximo do regresso

Lateral-esquerdo já fez treino condicionado no treino de quinta-feira.

Zaidu ficou de fora das opções frente ao Gil Vicente, mas está mais próximo do regresso. O lateral-esquerdo até viajou com a equipa no autocarro para o Dragão, mas não integrou a ficha de jogo do FC Porto. Contudo, no regresso de ontem aos treinos, os dragões deram conta da evolução na recuperação, com a passagem para treino condicionado.

Falta apenas uma etapa para o regresso e é possível que ocorra na próxima semana, na receção ao Arouca, seja no onze ou a partir do banco. O nigeriano fez uma rotura muscular a 1 de novembro, no jogo com o Atlético de Madrid, e tem sido rendido por Wendell.

Entretanto, noutro âmbito, já foram vendidos 25 mil bilhetes para a partida com o Inter de Milão, nos "oitavos" da Champions.