FC Porto voltou aos treinos no Olival: confira as notas da sessão

FC Porto voltou aos treinos no Olival

Sérgio Conceição orientou sessão de trabalho no centro de treinos dos dragões.

Após dois dias de folga, o FC Porto regressou esta quarta-feira aos treinos no Olival, com Sérgio Conceição a trabalhar com um grupo desfalcado, face à ida de sete jogadores às seleções.

Uribe (Colômbia), Eustáquio (Canadá), Zaidu (Nigéria), Diogo Costa, Otávio (Portugal), Grujic (Sérvia) e Mehdi Taremi (Irão) foram os ausentes, sendo que o guarda-redes foi dispensado dos trabalhos da Seleção Nacional devido a uma mialgia muscular no ombro e deverá apresentar-se nos trabalhos dos dragões em breve.

No boletim clínico azul e branco, mantêm-se em tratamento Pepe, João Mário e João Marcelo, todos presentes no Olival esta quarta-feira.

Esta quinta-feira, às 10h30, há novo apronto matinal.