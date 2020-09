FC Porto voltou aos treinos esta segunda-feira e Mbaye foi operado

FC Porto voltou a treinar no Olival

Guarda-redes sofreu uma lesão no joelho e é baixa prolongada.

Depois de um dia de folga, o FC Porto voltou esta segunda-feira aos treinos no Olival.

O plantel orientado por Sérgio Conceição continua a preparar o arranque do campeonato, onde vai defrontar o Braga, às 21h00 de sábado, no Estádio do Dragão.

Na sessão orientada por Sérgio Conceição participaram os seguintes jogadores: Cláudio Ramos, Diogo Costa, Francisco Meixedo, Marchesín, Alex Telles, Carraça, Osório, Diogo Leite, Diogo Queirós, Manafá, Mbemba, Pepe, Tomás Esteves, Zaidu, Danilo, Fábio Vieira, Loum, Romário Baró, Sérgio Oliveira, Uribe, Aboubakar, Evanilson, João Mário, Luis Díaz, Marega, Nakajima, Otávio, Soares, Taremi, Tecatito Corona e Zé Luís.

Do boletim clínico portista fazem parte Marcano (tratamento), Nakajima (ginásio e treino condicionado), Cláudio Ramos (ginásio) e Mouhamed Mbaye. O guarda-redes senegalês foi submetido esta segunda-feira a uma ligamentoplastia do ligamento cruzado anterior, num hospital da cidade do Porto.

O FC Porto volta a treinar na manhã de terça-feira, novamente no Olival.