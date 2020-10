FC Porto voltou aos treinos após a Champions e Luis Díaz merece destaque

FC Porto joga em Paços de Ferreira na sexta-feira.

O FC Porto voltou aos treinos esta quarta-feria, depois da vitória por 1-0 frente ao Olympiacos, par a Liga dos Campeões. De acordo com a informação prestada no site oficial do clube, são três os jogadores no boletim clínico. Luis Díaz realizou treino integrado condicionado, estando, por isso, muito perto do regresso.

"O boletim clínico portista conta com três nomes: Marcano (treino condicionado e ginásio), Mbaye (tratamento e ginásio) e Luis Díaz (treino integrado condicionado)", surge escrito



Esta quinta-feira, às 11h00, Sérgio Conceição dirige novo treino no Olival e às 12h30 faz a antevisão ao jogo de Paços de Ferreira, agendado para as 20h30 de sexta-feira.