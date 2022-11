FC Porto volta aos treinos a 21 de novembro: descanso antes da Taça da Liga, no Olival

De acordo com uma nota publicada no sítio oficial dos "dragões" na Internet, a formação orientada por Sérgio Conceição vai aproveitar a interrupção do campeonato para conferir alguns dias de descanso ao plantel, que já fez 22 partidas oficiais em três meses e meio

O FC Porto regressará aos treinos em 21 de novembro, a quatro dias da receção ao Mafra, da Taça da Liga, em plena pausa da Liga Bwin para o Mundial'2022, informaram este domingo os "azuis e brancos".

De acordo com uma nota publicada no sítio oficial dos "dragões" na Internet, a formação orientada por Sérgio Conceição vai aproveitar a interrupção do campeonato para conferir alguns dias de descanso ao plantel, que já fez 22 partidas oficiais em três meses e meio.

Os campeões nacionais retomam o trabalho em 21 de novembro, às 10:30, no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival, visando o reencontro com o Mafra, da Liga SABSEG, que venceram (3-0) na terça-feira, na quarta eliminatória da Taça de Portugal.

O FC Porto recebe os "auriverdes" no dia 25, a partir das 20:45, no Estádio do Dragão, no Porto, em jogo da jornada inaugural do Grupo A da Taça da Liga, que também integra os primodivisionários Vizela e Desportivo de Chaves, cujo desafio se realiza três dias antes.

Os "dragões" iniciarão a participação na edição 2022/23 da prova mais recente do futebol profissional português sem Diogo Costa, Pepe e Otávio (Portugal), Marko Grujić (Sérvia), Stephen Eustáquio (Canadá) e Mehdi Taremi (Irão), que estarão a representar as suas seleções no Mundial'2022, que decorre de 20 de novembro a 18 de dezembro, no Catar.