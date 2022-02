A polémica em redor dos acontecimentos que marcaram o pós-jogo do FC Porto-Sporting continua a dar que falar

Este domingo, os dragões recorreram às redes sociais para recordar, através de um vídeo, casos recentes registados em partidas do rival leonino, nomeadamente contra Vizela, Famalicão e Braga, no campeonato, e contra o Benfica, na final da Taça da Liga. "Uma história com muitos episódios", escreve o clube azul e branco.