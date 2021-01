FC Porto volta ao clássico: entradas "grosseiras", vermelhos "poupados" e um dado

Dragões voltam a colocar a arbitragem de Luís Godinho em ponto de mira.

Depois de diversas anotações ao longo do dia de sábado sobre a arbitragem do duelo com o Benfica, jogado na sexta-feira, o FC Porto voltou este domingo à carga através da newsletter "Dragões Diário", remetendo para as palavras de Pepe após o apito final.

"No rescaldo de um clássico que deixou marcas, principalmente no corpo dos jogadores do FC Porto, Pepe considerou 'inaceitável o Pizzi acabar o jogo' e as imagens dão razão ao dono da braçadeira portista", começam por referir os campeões nacionais, apontando para um dado dos últimos três embates com o rival encarnado:

"Nos últimos três embates contra o Benfica, o FC Porto esteve 88 minutos em inferioridade numérica e os encarnados não tiveram nenhum jogador expulso, apesar de não faltarem infrações para isso. Só anteontem [sexta-feira], o árbitro Luís Godinho poupou cartões vermelhos a Pizzi, Nuno Tavares e Vertonghen por sucessivas entradas grosseiras sobre jogadores azuis e brancos", acrescenta o FC Porto, que realça ainda o registo da faltas sofridas por Jesús Corona no clássuico:

"Tecatito Corona foi a maior vítima: as oito faltas sofridas pelo mexicano constituem o registo mais elevado na presente edição da Liga", rematam os dragões.